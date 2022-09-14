У Кривому Розі після ракетного удару виникли проблеми з водою: коли з'явиться

Фото: у Кривому Розі після ракетного удару виникли проблеми з водою (Getty Images)

В результаті ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області вдень 14 вересня в місті виникли проблеми з водопостачанням, які будуть оперативно вирішені.

Про це заявив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.