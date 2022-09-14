У Кривому Розі після ракетного удару виникли проблеми з водою: коли з'явиться
В результаті ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області вдень 14 вересня в місті виникли проблеми з водопостачанням, які будуть оперативно вирішені.
Про це заявив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Вілкул заявив, що окупанти завдали удару по одному з об'єктів гідравлічної інфраструктури міста.
"Подача води населенню вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом", - зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу.
Раніше заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що російські війська вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах. Мета очевидна-спроба створити надзвичайну ситуацію
Як повідомлялося, в середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Кривому Рогу. Обстріл вівся з використанням ракет Х-101 з літака Ту-95МС.
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