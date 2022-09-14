Росія визнала свою поразку в Харківській області, - ISW

Збройні сили України змусили російських окупантів тікати з Харківської області та спонукали Кремль до відкритого визнання поразки у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. О фіційні особи Кремля та пропагандисти активно обговорюють причини поразки РФ у Харківській області", - наголошують аналітики.

В ISW зазначають, що у Кремлі раніше ніколи не визнавали поразок - навколо Києва чи, згодом, на острові Зміїний.

"Росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний - як "жест доброї волі", - вказали фахівці.