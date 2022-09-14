Росія визнала свою поразку в Харківській області, - ISW
Збройні сили України змусили російських окупантів тікати з Харківської області та спонукали Кремль до відкритого визнання поразки у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Офіційні особи Кремля та пропагандисти активно обговорюють причини поразки РФ у Харківській області", - наголошують аналітики.
В ISW зазначають, що у Кремлі раніше ніколи не визнавали поразок - навколо Києва чи, згодом, на острові Зміїний.
"Росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний - як "жест доброї волі", - вказали фахівці.
В Інституті вивчення війни додають, що міністерство оборони РФ спочатку запропонувало подібне пояснення російської невдачі в Харкові, стверджуючи, що війська відводять для перегрупування, але цей неправдивий наратив швидко наштовхнувся на гучну критику в мережі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів.
До слова, американський лідер Джо Байден підкреслив, що ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак наголосив, що попереду ще довгий шлях.
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