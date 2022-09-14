До Херсона - тільки Чорнобаївка. Українські військові звільнили Киселівку

Бійці Збройних сил України звільнили село Киселівка (Херсонська область). Тепер від Херсону їх відділяє тільки Чорнобаївка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської облради Олександра Самойленка в ефірі телемарафону.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, що розділяє на сьогоднішній день українську армію місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка", - заявив Самойленко.

Також, за його словами, вчора на Карантинному острові в Херсоні були сильні вибухи в результаті "ювелірного влучання по місцю проживання і концентрації росіян". Також були нанесені удари по окупантам у Новій Каховці, Голій Пристані та інших містах.

Киселівка на мапі (скріншот)