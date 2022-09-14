ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зірвали усі українські прапори. Окупанти повернулися до Кремінної, - Гайдай

Новость на русском →
Луганськ, Середа 14 вересня 2022 13:41
Зірвали усі українські прапори. Окупанти повернулися до Кремінної, - Гайдай Фото: окупанти повернулися до Кремінної Луганської області (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові знову повернулися до Кремінної Луганської області, яку повністю залишили напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Вже перелякані окупанти прибігли до Кремінної, позривали всі прапори і навмисне показують, що вони повернулися, що вони є. Я думаю, що це тимчасово", - сказав він.

За словами голови регіону, люди настільки одушевилися успіхами в Харківській області, успіхами партизанського руху, підняттям прапорів у різних регіонах - і в Сватовому, і в Кремінній, у Старобільському районі, що росіяни розпочинають каральні операції.

"Відключають інтернет, навмисне показуючи, що їхня присутність є, і вдавайте, що ви не бачите кілометрові черги на виїзд до Луганська чи РФ", - розповів він.

При цьому, за словами Гайдая, до контрнаступу в Луганській області ЗСУ ще треба підготуватися.

"Я розумію, що люди після блискучої операції в Харківській області чекали, щоб ми записали з вами інтерв'ю в Луганську, але давайте будемо реалістами, цього, на жаль, не буде, хоча всім нам цього дуже хочеться. Все ж таки потрібно підготувати контрнаступ і провести його також добре, як зробив генерал Сирський в Харківській області", - сказав Гайдай.

Як повідомлялося, раніше російські окупанти залишили Сватове та Кремінну Луганської області. Пізніше у Сватове росіяни також повернулися.

Нагадаємо, на пункті пропуску у Станиці Луганській спостерігається черга завдовжки 12 кілометрів. Окупанти біжать у бік Луганська та Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Кременная
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні