ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія вночі атакувала житлові будинки Краматорська: фото наслідків

Новость на русском →
Донбас, Середа 14 вересня 2022 11:25
Росія вночі атакувала житлові будинки Краматорська: фото наслідків Фото: наслідки обстрілу Краматорська 14 вересня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вночі атакували Краматорськ Донецької області. Ракети С-300 потрапили до житлового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Знову нічний обстріл Краматорська, знову приватний сектор. Без жертв, але є руйнування будинків", - написав він.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ракета (за попередніми даними, С300) впала прямо посеред житлового кварталу - частково пошкодила щонайменше 3 приватних будинків; від пожежі, що спалахнула, згорів гараж.

"Росіяни навмисно тероризують місцеве населення. За таких умов для цивільних єдиний правильний вихід - евакуюватися", - написав він.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні