Росія вночі атакувала житлові будинки Краматорська: фото наслідків
Російські окупанти вночі атакували Краматорськ Донецької області. Ракети С-300 потрапили до житлового сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
"Знову нічний обстріл Краматорська, знову приватний сектор. Без жертв, але є руйнування будинків", - написав він.
За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ракета (за попередніми даними, С300) впала прямо посеред житлового кварталу - частково пошкодила щонайменше 3 приватних будинків; від пожежі, що спалахнула, згорів гараж.
"Росіяни навмисно тероризують місцеве населення. За таких умов для цивільних єдиний правильний вихід - евакуюватися", - написав він.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.
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