В ВПС Британії допустили завершення війни в Україні до кінця року
У Військово-повітряних силах Британії допустили ймовірність розвалу російської армії до кінця поточно року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами маршала авіації у відставці Едварда Стрінгера, ймовірність розвалу російської армії становить 30-40%, що, зі свого боку, призведе до завершення війни на території України.
Раніше ж Стрінгер був переконаний у тому, що війна продовжиться до наступного року.
"Я завжди думав, що це станеться наступного року. Я думаю, що це можливо зараз, і не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але це можливо зараз, що в російських збройних силах може бути колапс... це добрі 30-40%, і це ставить під сумнів майбутнє Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.), путінізму, і Захід повинен дуже серйозно замислитися зараз про те, як виглядає світ після Путіна", - відзначив Стрінгер.
Варто пояснити, що Різдво у Британії святкують з 25 по 26 грудня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час успішного контрнаступу Україна переламала хід війни, однак вона може затягнутися до 2023 року.
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