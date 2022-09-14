У Кривому Розі значний витік води внаслідок удару росіян по гідротехнічним спорудам
Російські окупанти завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. На місці атаки спостерігається значний витік води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"На місці удару спостерігається виток води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів", - написав він.
За словами Тимошенка, спеціальні пости постійно моніторять рівень води на вулицях міста. Вони також спостерігають і за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районах, де є ризик підтоплення.
Він зазначив, що ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетний удар по Кривому Рогу. Обстріл вівся з використанням ракет Х-101 з літака Ту-95МС.
У місті також виникли проблеми з водопостачанням.
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