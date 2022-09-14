У Кривому Розі значний витік води внаслідок удару росіян по гідротехнічним спорудам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

"На місці удару спостерігається виток води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів", - написав він.

За словами Тимошенка, спеціальні пости постійно моніторять рівень води на вулицях міста. Вони також спостерігають і за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районах, де є ризик підтоплення.

Він зазначив, що ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози.