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У Кривому Розі значний витік води внаслідок удару росіян по гідротехнічним спорудам

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Кривий Ріг, Середа 14 вересня 2022 22:10
У Кривому Розі значний витік води внаслідок удару росіян по гідротехнічним спорудам Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. На місці атаки спостерігається значний витік води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"На місці удару спостерігається виток води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів", - написав він.

За словами Тимошенка, спеціальні пости постійно моніторять рівень води на вулицях міста. Вони також спостерігають і за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районах, де є ризик підтоплення.

Він зазначив, що ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетний удар по Кривому Рогу. Обстріл вівся з використанням ракет Х-101 з літака Ту-95МС.

У місті також виникли проблеми з водопостачанням.

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