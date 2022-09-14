Окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою, випущеною з Ту-95

Російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою Х-101 з літака Ту-95МС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угрупування " Каховка ".

"17.01-17.06 14.09.22 ракетний удар по м. Кривий Ріг, 3 КР імовірно з Ту-95МС (Х-101). 3 КР влучання західна околиця м. Кривий Ріг. Втрати та руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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