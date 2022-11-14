Продвижение ВСУ в Луганской области и анонс военной помощи от США: новости за выходные

Украинские военные освободили в Луганской области село Макеевка, а Соединенные Штаты анонсировали выделение Украине в ближайшие недели нового крупного пакета военной помощи.

Более детально о том, что произошло в выходные, 12-13 ноября, - в материале РБК-Украина .

США готовят новый пакет военной помощи для Украины

США уже начали подготовку нового пакета военной помощи Украине, который анонсируют в ближайшие недели. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты Америки и дальше будут сохранять стабильность в вопросе предоставления Украине военной помощи.

"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", - отметил Салливан.

ВСУ восстановили контроль над селом Макеевка Луганской области

Украинские военные в воскресенье, 13 ноября, восстановили контроль над селом Макеевка Краснореченской громады Луганской области.

"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района, переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", - говорится в сообщении Луганской ОВА.

5 ноября стало известно, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни оккупантов.

В Херсон вернулась полиция

Национальная полиция Украины вернулась в Херсон. Около 200 полицейских уже работают в городе. Вокруг территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция уже фиксирует преступления российских оккупантов.

Кроме того, в городе над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов работают 10 групп взрывотехников.

Глава Нацполиции Игорь Клименко попросил местных жителей соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если обнаружили таковой, обязательно сообщите об этом правоохранителям.

В центре Стамбула произошел взрыв: много раненых, есть жертвы

В центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие. Сообщается о как минимум шести погибших, более 80 человек получили ранения.

Известно, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту инцидента после взрыва, район оцепили правоохранители. С официальным заявлением уже выступили местные власти, стало известно о погибших.

"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Наша полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены. О подробностях будет сообщено общественности позже", - сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

Генерал США спрогнозировал ход войны в Украине после освобождения Херсона

Освобождение Херсона позволит украинским военным наносить удары из HIMARS по россиянам, которые находятся на подступах к Крыму. Это ослабит оборону оккупантов и повлияет на дальнейшую деоккупацию. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Также он отметил, что важную роль может отыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые позволят нашим войскам наносить удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму из Херсона.

Прохладно, но без дождей: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 14 ноября, в Украине дождей не ожидается. Однако по всей территории нашей страны будет прохладно.

В западных, Винницкой, Киевской и Житомирской областях ночью и утром туман. Поэтому видимость на дорогах снизится. Столбики термометров завтра днем покажут в среднем +3 +8 градусов, а в западной и южной частях +9 +13 градусов. Ночью температура воздуха упадет до 0 +5 градусов.

В Киеве дождей не ожидается, но ночью и утром возможен туман. Видимость упадет до 200-500 метров. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах +5 +7 градусов, а ночью +1 +3 градуса.