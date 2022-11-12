ВСУ впервые затрофеили российский вертолет (видео)
Украинские войска в ходе контрнаступательных действий впервые захватили военный вертолет. Речь идет о многоцелевой "вертушке" Ми-8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Первый трофейный вертолет", - отмечают в СтратКоме.
По некоторым данным, вертолет был захвачен во время контрнаступления на Херсонском направлении. Также есть информация, что этот вертолет оккупанты могли захватить в начале войны в аэропорту Херсона.
Справка. Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире, а также входит в список самых массовых в истории авиации. Вертолет может быть вооружен неуправляемыми снарядами типа С-5 или авиабомбами весом до 1100 кг.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в ходе контранступления на Херсон затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".
Также не так давно нацгвардейцы захватили российский танк Т-72Б3 под Лиманом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.