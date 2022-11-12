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ВСУ впервые затрофеили российский вертолет (видео)

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Суббота 12 ноября 2022 08:54
ВСУ впервые затрофеили российский вертолет (видео) Фото: ВСУ впервые затрофеили вертолет Ми-8 (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска в ходе контрнаступательных действий впервые захватили военный вертолет. Речь идет о многоцелевой "вертушке" Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Первый трофейный вертолет", - отмечают в СтратКоме.

По некоторым данным, вертолет был захвачен во время контрнаступления на Херсонском направлении. Также есть информация, что этот вертолет оккупанты могли захватить в начале войны в аэропорту Херсона.

Справка. Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире, а также входит в список самых массовых в истории авиации. Вертолет может быть вооружен неуправляемыми снарядами типа С-5 или авиабомбами весом до 1100 кг.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в ходе контранступления на Херсон затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Также не так давно нацгвардейцы захватили российский танк Т-72Б3 под Лиманом.

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