В Минобороны назвали имена командующих, которые управляют контрнаступлением ВСУ на юге

Контрнаступлением ВСУ на юге нашей страны, во время которого освобождают оккупированные территории, руководят четверо бригадных генералов и генерал-майор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Превосходство наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой", - отметила она. Маляр заявила, что контрнаступлением на юге управляют: бригадный генерал Александр Тарнавский;

генерал-майор Андрей Ковальчук;

бригадный генерал Андрей Грицков;

бригадный генерал Михаил Драпатый;

бригадный генерал Андрей Игнатов. Замминистра обороны также опубликовала фото украинских командующих. Фото: в Минобороны назвали имена командующих, управляющих освобожднием юга (t.me/annamaliar)