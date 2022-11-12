В Минобороны назвали имена командующих, которые управляют контрнаступлением ВСУ на юге
Контрнаступлением ВСУ на юге нашей страны, во время которого освобождают оккупированные территории, руководят четверо бригадных генералов и генерал-майор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.
"Превосходство наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой", - отметила она.
Маляр заявила, что контрнаступлением на юге управляют:
- бригадный генерал Александр Тарнавский;
- генерал-майор Андрей Ковальчук;
- бригадный генерал Андрей Грицков;
- бригадный генерал Михаил Драпатый;
- бригадный генерал Андрей Игнатов.
Замминистра обороны также опубликовала фото украинских командующих.
Фото: в Минобороны назвали имена командующих, управляющих освобожднием юга (t.me/annamaliar)
Напомним, украинские военные освободили на юге уже более 3 тысяч квадратных километров.
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