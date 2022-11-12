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В Минобороны назвали имена командующих, которые управляют контрнаступлением ВСУ на юге

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Украина, Суббота 12 ноября 2022 15:24
В Минобороны назвали имена командующих, которые управляют контрнаступлением ВСУ на юге Фото: в Минобороны назвали имена командующих, управляющих освобождением юга (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Контрнаступлением ВСУ на юге нашей страны, во время которого освобождают оккупированные территории, руководят четверо бригадных генералов и генерал-майор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Превосходство наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой", - отметила она.

Маляр заявила, что контрнаступлением на юге управляют:

  • бригадный генерал Александр Тарнавский;
  • генерал-майор Андрей Ковальчук;
  • бригадный генерал Андрей Грицков;
  • бригадный генерал Михаил Драпатый;
  • бригадный генерал Андрей Игнатов.

Замминистра обороны также опубликовала фото украинских командующих.

В Минобороны назвали имена командующих, которые управляют контрнаступлением ВСУ на юге

Фото: в Минобороны назвали имена командующих, управляющих освобожднием юга (t.me/annamaliar)

Напомним, украинские военные освободили на юге уже более 3 тысяч квадратных километров.

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