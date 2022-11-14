Просування ЗСУ у Луганській області та анонс військової допомоги від США: новини за вихідні

Більш детально про те, що сталося у вихідні, 12-13 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

США готують новий пакет військової допомоги для України

США вже розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні, який анонсують у найближчі тижні. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, Сполучені Штати Америки й надалі зберігатимуть стабільність у питанні надання Україні військової допомоги.

"Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший у найближчі кілька тижнів", - зазначив Салліван.

ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Луганської області

Українські військові у неділю, 13 листопада, відновили контроль над селом Макіївка Красноріченського громади Луганської області.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить до "синьої зони". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні Луганської ОВА.

5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.

До Херсона повернулася поліція

Національна поліція України повернулася до Херсона. Близько 200 поліцейських уже працюють у місті. Навколо території Херсона виставлено блокпости. Поліція вже фіксує злочини російських окупантів.

Крім того, у місті над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів працюють 10 груп вибухотехніків.

Голова Нацполіції Ігор Клименко попросив місцевих жителів дотримуватися певних правил, обережно пересуватися містом і не чіпати підозрілих предметів. Якщо виявили таку, обов'язково повідомте про це правоохоронцям.

У центрі Стамбула стався вибух: багато поранених, є жертви

У центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали поранення, є загиблі. Повідомляється про щонайменше шестеро загиблих, понад 80 людей отримали поранення.

Відомо, що десятки машин швидкої допомоги були направлені на місце інциденту після вибуху, район оточили правоохоронці. З офіційною заявою вже виступила місцева влада, стало відомо про загиблих.

"Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істікляль стався вибух. Наша поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені. Про подробиці буде повідомлено громадськості пізніше", - сказав губернатор Стамбула Алі Єрлікая.

Генерал США спрогнозував перебіг війни в Україні після звільнення Херсона

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянам, які перебувають на підступах до Криму. Це послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес.

Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

Прохолодно, але без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 14 листопада,в Україні дощів не очікується. Однак на всій території нашої країни буде прохолодно.

У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман. Тому видимість на дорогах зменшиться. Стовпчики термометрів завтра вдень покажуть у середньому +3+8 градусів, а у західній та південній частинах +9+13 градусів. Вночі температура повітря впаде до 0+5 градусів.

У Києві дощів не очікується, але вночі та вранці можливий туман. Видимість впаде до 200-500 метрів. Температура повітря вдень прогнозується в межах +5+7 градусів, а вночі +1+3 градуси.