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ВСУ восстановили контроль над селом Макеевка Луганской области

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Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 20:16
ВСУ восстановили контроль над селом Макеевка Луганской области Фото: ВСУ освободили село Макеевка Луганской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные сегодня, 13 ноября, восстановили контроль над селом Макеевка Краснореченской громады Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.

"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района, переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", - говорится в сообщении.

5 ноября стало известно, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни оккупантов.

ВСУ восстановили контроль над селом Макеевка Луганской области

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай анонсировал деоккупацию области.

Между тем, украинские воины уже освободили село Грековка на Сватовском направлении в Луганской области.

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