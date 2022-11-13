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Прохладно, но без дождей: прогноз погоды на завтра

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Украина, Воскресенье 13 ноября 2022 14:37
Прохладно, но без дождей: прогноз погоды на завтра Фото: завтра в Украине будет сухо, ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 14 ноября, в Украине дождей не ожидается. Однако по всей территории нашей страны будет прохладно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Синоптики отметили, что завтра в Украине будет сухо. В западных, Винницкой, Киевской и Житомирской областях ночью и утром туман. Поэтому видимость на дорогах снизится.

Столбики термометров завтра днем покажут в среднем +3 +8 градусов, а в западной и южной частях +9 +13 градусов.

Ночью температура воздуха упадет до 0 +5 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в Киеве дождей не ожидается, но ночью и утром возможен туман. Видимость упадет до 200-500 метров.

Температура воздуха днем прогнозируется в пределах +5 +7 градусов, а ночью +1 +3 градуса.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украине выпадет первый снег.

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