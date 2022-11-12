ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Коллаборанты "эвакуируются" из Новой Каховки: что известно

Новина українською →
Херсон, Суббота 12 ноября 2022 08:59
Коллаборанты "эвакуируются" из Новой Каховки: что известно Фото: эвакуация из Новой Каховки проводится коллаборантами 12 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Коллаборанты сегодня вывозят свои семьи из Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ

"Уже бегут и с левого берега Херсонской области. Кацапы запланировали на сегодня эвакуацию коллаборантов с семьями из временно оккупированной Новой Каховки", - говорится в сообщении.

Коллаборанты &quot;эвакуируются&quot; из Новой Каховки: что известно

Их будут вывозить из города в сторону Арабатской стрелки (Геническ).

Как сообщалось, коллаборанты в Новой Каховке (Херсонская область) планируют эвакуироваться из города в сторону Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Новая Каховка
NEWS
ВСУ уничтожили уже 80 тысяч оккупантов: обновленные потери России
ВСУ уничтожили уже 80 тысяч оккупантов: обновленные потери России
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше