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Стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ освободили за неделю на юге

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Воскресенье 13 ноября 2022 17:22
Стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ освободили за неделю на юге Фото: стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ освободили за неделю на юге (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили 179 населенных пунктов на правом берегу Днепра в течение недели. Было деоккупировано более 4,5 тысячи квадратных километров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

На деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные.

При этом российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций украинских подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных общин, а также ведут воздушную разведку.

Оккупанты продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов.

Захватчики также продолжают оборонные действия и обустройство фортификационных сооружений на левом берегу Днепра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский украинские военные установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области в течение последних дней.

Кроме того, жителей Херсона просят завтра не приближаться к центральной части города из-за разминирования.

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