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В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

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Суббота 12 ноября 2022 23:54
В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы Фото: В Черкасской области раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Черкасской области вечером 12 ноября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки слышали около 23:47 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Обновлено (00:31)

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что во время тревоги сработала система ПВО.

"Слава ВСУ! Спокойной нам ночи", - добавил он.

Напомним, 12 ноября ужина в Харькове раздалось несколько взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.

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