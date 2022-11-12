В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, звуки слышали около 23:47 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Обновлено (00:31)

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что во время тревоги сработала система ПВО.

"Слава ВСУ! Спокойной нам ночи", - добавил он.