В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы
В Черкасской области вечером 12 ноября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, звуки слышали около 23:47 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Обновлено (00:31)
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что во время тревоги сработала система ПВО.
"Слава ВСУ! Спокойной нам ночи", - добавил он.
Напомним, 12 ноября ужина в Харькове раздалось несколько взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.
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