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В Херсон вернулась полиция: зачистка города продолжается

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Херсон, Суббота 12 ноября 2022 15:51
В Херсон вернулась полиция: зачистка города продолжается Фото: в Херсон вернулась полиция (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Национальная полиция Украины вернулась в Херсон. Около 200 полицейских уже работают в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Нацполиции Игоря Клименко.

По его словам, вокруг территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция уже фиксирует преступления российских оккупантов.

Кроме того, в городе над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов работают 10 групп взрывотехников.

"Просим местных жителей соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если обнаружили таковой, обязательно сообщите об этом правоохранителям. В то же время обращаемся к гражданам, которые выехали из Херсона: не торопитесь возвращаться, пока не будут завершены стабилизационные мероприятия", - отметил Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне во время разминирования одного из административных зданий был ранен полицейский сапер.

Что известно на данный момент о происходящем в Херсонской области - читайте в нашем материале.

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Херсон полиция
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