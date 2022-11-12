Оккупанты из "Градов" обстреляли Херсонскую область: два человека погибли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения", - говорится в сообщении.

По словам Янушевича, такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой эвакуации. Сами же военные России скрываются по подвалам местных жителей.