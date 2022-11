В центре Стамбула произошел взрыв, много раненых, есть жертвы

Как пишут СМИ, что стало причиной взрыва, пока не известно.

Тем временем телеканал CNN Türk сообщает об 11 раненых.

#BREAKING An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street. #aamajnews pic.twitter.com/UNsTVjcyfx

Известно, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту инцидента после взрыва, район оцепили правоохранители.

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM