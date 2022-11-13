Россия вывозит из Беларуси ракеты для ЗРК С-300: маршруты
Россия, вероятно, вывозит из Беларуси ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Так, в Беларуси зафиксировали за последние два дня восемь прилетов Ил-76. Российские самолеты с регистрационными номерами RF-76605, RA-76767, RA-78789 и RF-76731 прилетели на аэродром в Мачулищах.
Наблюдатели отмечают, что 11 ноября самолеты пробыли на аэродроме 3,5-4,5 часа, что весьма долго для разгрузки. Однако 12 ноября они стояли еще дольше - до 6,5 часов.
Мониторинговая группа назвала три версии, зачем российские Ил-76 прилетали в Беларусь:
- завоз новых ракет и/или амуниции в РБ;
- вывоз ракет и/или амуниции из РБ в РФ;
- одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.
При этом более вероятно версией является именно вывоз ракет. На это указывает время пребывания самолетов. Кроме того, 9 и 10 ноября в направлении аэродрома Мачулищи заметили по меньшей мере 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом). То есть минимум 64 ракеты.
Маршруты российских самолетов:
- аэродром "Миллерово" (Ростовская область) - 4 рейса;
- аэродром "Ростов-на-Дону-Центральный" (Ростовская область) - 2;
- аэродром "Чкаловский" (Московская область) -1;
- аэродром "Сеща" (Брянская область) - 1.
"Если наше предположение подтвердится, то идёт перевозка ракет в Ростовскую область РФ. То есть снабжение ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларусь 11 ноября прибыли четыре военно-транспортных самолета России.
Стоит отметить, что партизаны неоднократно фиксировали вывоз Россией боеприпасов и техники из Беларуси.
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