Продвижение на Юг. Как выглядит наступление ВСУ на карте Украины

После заявления российской стороны о выводе войск с правобережной части Херсонской области поступают хорошие новости с южного фронта. Силы обороны постепенно занимают населенные пункты и все ближе продвигаются к Херсону.

Продвижение на Юг

Калиновское

Накануне, 9 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в село Калиновское Херсонской области.

Фото: село Калиновское находится к востоку от Снигиревки (deepstatemap.live)

В сети появилось видео, на котором военные устанавливают государственный флаг. Один из бойцов доложил об освобождении населенного пункта.

Правдино

Это село находится в 30 километрах от Херсона. Вчера появилась информация о том, что Силы обороны зашли в населенный пункт.

Фото: село Правдино на подступах к Херсону (deepstatemap.live)

Также в социальных сетях было опубликовано видео с бойцами ВСУ и местными жителями.

Снигиревка

Сегодня, 10 ноября, стало известно о еще более крупном успехе. Украинские силы освободили город Снигиревка (Николаевская область), который до административной реформы был районным центром.

Несмотря на то, что Снигиревка находятся на расстоянии порядка 50 километров от Херсона, ее освобождение открывает плацдарм для дальнейшего продвижения в этом направлении.

Фото: освобождение Снигиревки открывает плацдарм для продвижения на Херсон (deepstatemap.live)

Также стало известно, что Николаев уже готовит помощь для освобожденного города. Туда направят фуры с продуктами питания, генераторы и терминалы Starlink.

По состоянию на вечер 10 ноября сообщается об освобождении сел Евгеновка и Бобровый Кут восточнее Снигиревки.

Брускинское

По информации военных, село Брускинское (Бериславский район, Херсонская область) было освобождено 9 ноября.

Фото: село Брускинское на Бериславском направлении (deepstatemap.live)

Сегодня появилось видеоподтверждение.

Киселевка

Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Киселевка, которое находится в 15 километрах от Херсона.

Военный эксперт Владислав Селезнев ранее объяснял, что это село находится на трассе М14, которая соединяет Николаев и Херсон. Поэтому его освобождение на тактическом уровне приближает деоккупацию областного центра.

Кроме того, ранее в Киселевке противник сосредотачивал немало сил. От этого села к российской базе на аэродроме в Чернобаевке уже меньше 10 километров. Более того, контроль над Киселевкой позволит возобновить водоснабжение Николаева, поскольку там находится водозабор и насосные станции.

Фото: село Киселевка на подступах к Херсону (deepstatemap.live)

Борозенское

Еще один из известных на данный момент освобожденных населенных пунктов. Информацию о контроле над селом подтвердили бойцы 1-ой отдельной бригады спецназа им. Ивана Богуна.

Фото: село Борозенское на Бериславском направлении (deepstatemap.live)

"Село Борозенское под контролем ВСУ. Подразделения первой отдельной бригада специального назначения им. Ивана Богуна уже освободили этот населенный пункт и продвигаются дальше на юг", - отметили военные.

Фото: бойцы бригады им. Богуна в Борозенском (facebook.com/Bohun.Brigade)

Станислав

На момент публикации материала появилось видео поднятия украинского флага в селе Станислав (Херсонская область).

Фото: село Станислав на юге Херсонской области тоже освободили (deepstatemap.live)

Общие успехи на Юге

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, с 1 октября 2022 года на Юге удалось освободить территорию площадью почти 1 400 квадратных километров. Речь идет о более 40 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км", - добавил он.

По его словам, за вчера на направлении Петропавловка-Новорайск удалось продвинуться на 7 километров и взять под контроль шесть населенных пунктов.

Отметим, на карте продвижение Сил обороны за 8, 9 и 10 ноября выглядит следующим образом:

Как реагирует Украина на отступление россиян

Накануне российское военное командование объявило об отступлении из Херсона и правобережной части области за Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский предостерег от эйфории и заявил, что это не подарок или жест доброй воли.

"Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает жестов доброй воли. Мы за все это боремся", - отметил он.

Кроме того, в недавнем интервью CNN президент подчеркнул, что продвижение на Херсонском направлении продолжается в режиме информационной тишины.

Замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов отмечает, что пока нельзя подтвердить или опровергнуть отступление россиян из Херсона. Однако бегство противника будет результатом действий наших военных, как это было в Харьковской области и северных частях Украины.

"Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Они (российские войска, - ред.) перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае продолжается войсковая операция, условия и направления которой мы не разглашаем", - добавила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, противник может отступить из Херсона, поскольку ему нужна оперативная пауза для пополнения резервов и обучения мобилизованных. При этом не исключено, что россияне попытаются превратить его в "город смерти", предварительно его заминировав, а потом - расстреляв из артиллерии с левого берега Днепра.

Что может быть дальше

Опрошенные РБК-Украина военные эксперты полагают, что российские войска после отступления больше не вернутся в Херсон.

"Они приняли решение бежать, понимая, что, как говорят российские эксперты и пропагандисты, что это может быть подготовка к большому возвращению, - нет, никакого возвращения не будет. Ресурса нет, он весь нивелирован, поэтому они будут бежать на левый берег, чтобы формировать там оборону", - отметил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

При этом, по мнению эксперта Владислава Селезнева, отступление будет не простым для россиян и их ждут адские недели. Хотя бы потому, что украинская артиллерия продолжит работать по понтонным переправам и мостам, а передовые подразделения врага "будут гарантированно уничтожены".

"Думаю, как минимум ближайшие пару недель будут адскими, как в плане работы для украинских артиллеристов, так и в плане потерь для российских оккупантов", - добавил он.

Что касается перспектив освобождения левобережной части, то здесь все будет зависеть от ситуации в Запорожской области, поскольку после освобождения Херсона украинские силы не пойдут на немедленное форсирование Днепра.

"Именно освобождение Запорожской области - это ключ к освобождению всего юга. Как левобережной части Херсонской области, южной части Донецкой, так и временно оккупированного Крыма. В дальнейшем именно события в Запорожской области будут формировать сценарии, которые будут касаться левобережья Днепра. Я уверен, что это будет происходить не раньше 2023 года", - подчеркнул в комментарии РБК-Украина Александр Коваленко.