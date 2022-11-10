ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о контрнаступлении в Херсоне: военные шаги выполняются в тишине

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 13:02
Зеленский о контрнаступлении в Херсоне: военные шаги выполняются в тишине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники работают над освобождением территории нашей страны, в том числе Херсона, сохраняя информационную тишину, чтобы их последующие шаги были неизвестны для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского CNN.

"Я попытаюсь ответить, чтобы не отвечать. Спланированные военные шаги, они рождаются достаточно громко в узком кругу, но исполняются в тишине. Я бы очень хотел, чтобы это было неприятным сюрпризом для врага", - сказал он.

Зеленский добавил, что общество в любом случае должно знать, что Украина работает над тем, чтобы делать "серьезные шаги с положительным результатом".

Напомним, что вчера российское командование приказало своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

Британская разведка считает, что отход был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

В Генштабе отметили, что вероятное отступление россиян из Херсона является результатом активных действий ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Херсон Война России против Украины
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа