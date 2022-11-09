Враг не делает "жестов доброй воли". Зеленский о намерении РФ отвести войска из Херсона

"В информационном пространстве сегодня очень много радостей - и понятно почему. Но эмоции наши должны быть сдержанными - всегда во время войны", - заявил президент.

Зеленский добавил, что кормить врага всеми деталями наших операций он точно не будет. То ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще - когда будет результат, то обязательно каждый это увидит.

"Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся", - объяснил президент.

Глава государства добавил, что когда борешься, надо понимать, что каждый шаг - это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому ВСУ двигаются очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей украинской земли - и чтобы потерь было как можно меньше. По его словам, именно так можно обеспечить освобождение Херсона, Каховки, Донецка и других украинских городов.