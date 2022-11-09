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Враг не делает "жестов доброй воли". Зеленский о намерении РФ отвести войска из Херсона

Новина українською →
Украина, Среда 09 ноября 2022 22:45
Враг не делает "жестов доброй воли". Зеленский о намерении РФ отвести войска из Херсона Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Объявление о якобы отступлении с правого берега Херсонской области не является "жестом доброй воли" или "подарком" со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"В информационном пространстве сегодня очень много радостей - и понятно почему. Но эмоции наши должны быть сдержанными - всегда во время войны", - заявил президент.

Зеленский добавил, что кормить врага всеми деталями наших операций он точно не будет. То ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще - когда будет результат, то обязательно каждый это увидит.

"Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся", - объяснил президент.

Глава государства добавил, что когда борешься, надо понимать, что каждый шаг - это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому ВСУ двигаются очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей украинской земли - и чтобы потерь было как можно меньше. По его словам, именно так можно обеспечить освобождение Херсона, Каховки, Донецка и других украинских городов.

Напомним, командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.

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