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ВСУ установили флаг в Калиновском Херсонской области (видео)

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Калиновское, Среда 09 ноября 2022 22:02
ВСУ установили флаг в Калиновском Херсонской области (видео) Фото: ВСУ установили флаг в Калиновском Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу офицера ВСУ Анатолия Штефана.

"9 ноября, один из самых тяжелых дней, но самых красивых закатов", - говорится в заявлении.

Военный ВСУ заявляет, что село Калиновское Херсонской области освобождено.

ВСУ установили флаг в Калиновском Херсонской области (видео)

Напомним, сегодня стало известно, что украинские войска вошли в населенный пункт Калиновское Херсонской области к востоку от Снигиревки.

По мнению экспертов, увольнение Снигиревки Николаевской области важно для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.

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