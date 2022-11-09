ВСУ установили флаг в Калиновском Херсонской области (видео)
Фото: ВСУ установили флаг в Калиновском Херсонской области (GettyImages)
Украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу офицера ВСУ Анатолия Штефана.
"9 ноября, один из самых тяжелых дней, но самых красивых закатов", - говорится в заявлении.
Военный ВСУ заявляет, что село Калиновское Херсонской области освобождено.
Напомним, сегодня стало известно, что украинские войска вошли в населенный пункт Калиновское Херсонской области к востоку от Снигиревки.
По мнению экспертов, увольнение Снигиревки Николаевской области важно для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.
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