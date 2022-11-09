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Как и когда будут освобождать левый берег Херсонской области: мнение эксперта

Новина українською →
Херсон, Среда 09 ноября 2022 20:30
Как и когда будут освобождать левый берег Херсонской области: мнение эксперта Фото: левый берег Херсонской области вряд ли начнут освобождать до нового года (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины вряд ли до конца этого года начнут продвижение по левобережной части Херсонской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, левобережная часть будет освобождаться через Запорожскую область.

"Именно освобождение Запорожской области - это ключ к освобождению всего юга. Как левобережной части Херсонской области, южной части Донецкой, так и временно оккупированного Крыма. В дальнейшем именно события в Запорожской области будут формировать сценарии, которые будут касаться левобережья Днепра. Я уверен, что это будет происходить не раньше 2023 года", - отметил Коваленко.

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ вывести оккупационные войска из Херсона и передислоцировать их на левый берег Днепра. Решение связано с невозможностью обеспечить логистику российской группировки.

РБК-Украина также публиковало мнения экспертов, которые считают, что россиян ждут адские недели в связи с выходом из Херсона.

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