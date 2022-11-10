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Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)

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Снегиревка, Четверг 10 ноября 2022 10:56
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео) Фото: украинские бойцы сообщили об освобождении Снегиревки (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео.

"Сегодня, 10 ноября 2022 года был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины. Слава Украине", - сообщили военные.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram также намекнул на освобождение населенного пункта.

Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)

Почему это важно?

Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)

Напомним, как ранее объясняли эксперты, освобождение Снигиревки является важным для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.

Отметим, что само по себе расстояние между Снигиревкой и Херсоном составляет около 50 км, а путями - 54 км.

Несмотря на это, Снигиревка остается стратегически важным населенным пунктом на пути в Херсон.

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Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
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