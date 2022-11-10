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Оперативная пауза. У Зеленского назвали еще одну причину вероятного отхода россиян из Херсона

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Четверг 10 ноября 2022 12:42
Оперативная пауза. У Зеленского назвали еще одну причину вероятного отхода россиян из Херсона Фото: советник Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска могли отступить из Херсона, так как им необходима оперативная пауза для пополнения резервов и обучения мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника главы Офиса президента Михаила Подоляка "Медузе".

"Еще раз сделаю упор на следующем: российской оккупационной группировке критически необходима прямо сейчас оперативная пауза, чтобы восполнить резервы, пополнить запасы и хоть как-то обучить мобилизованных держать в руках автомат", - сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что будущее освобождение Херсона будет результатом не политического торга, а системной работы ВСУ по обескровливанию оккупационной армии, а именно - методичного уничтожения путей снабжения россиян через перерезание основных логистических маршрутов, а также нанесения ударов по складам с боеприпасами и командным пунктам.

"Поэтому мы работаем по своему сценарию, не обращая внимания на информационные постановки господ Шойгу и Суровикина", - добавил он.

Напомним, что вчера российское командование отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

Отметим, в Пентагоне сообщили, что фиксируют первые признаки отступления россиян из Херсона, но процесс отхода может длиться недели.

Тем временем британская разведка считает, что отход был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

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