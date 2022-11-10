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До Херсона 15 км. Украинские бойцы заявили об освобождении Киселевки

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Киселевка, Четверг 10 ноября 2022 15:01
До Херсона 15 км. Украинские бойцы заявили об освобождении Киселевки Фото: украинские бойцы заявили об освобождении Киселевки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные продолжают свое контрнаступление в Херсонской области. ВСУ сообщают о взятии под контроль Киселевки, что в 15 км от Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное бойцами.

Важность Киселевки

Как объяснил ранее РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев, Киселевка является важным населенным пунктом для ВСУ.

До Херсона 15 км. Украинские бойцы заявили об освобождении Киселевки

"Киселевка - это село на трассе М14, которое соединяет Николаев и Херсон. То есть это тактический уровень, украинские силы обороны продвигаются вдоль этой трассы к Херсону в ходе запланированных действий, а чем ближе мы к Херсону, тем ближе его освобождение", - объясняет Селезнев.

К тому же, в этом населенном пункте россияне сосредотачивали немало сил. Также от Киселевки до Чернобаевки (всеми известного аэродрома, который находится неподалеку) расстояние уже составляет менее 10 км.

Напомним, сегодня украинские бойцы сообщили о деоккупации села Брускинское в Херсонской области.

Добавим, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.

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