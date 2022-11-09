ВСУ вошли в Правдино Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.

Правдино находится в 30 километрах от оккупированного Херсона.

Военные опубликовали видео из населенного пункта. На нем видны бойцы ВСУ и местные жители.

Между тем ВСУ зашли в н.п. Истинное в Херсонской области. #Херсон #Kherson #Ukraine️ #UkraineRussianWar️ #ВСУ #ВСУ pic.twitter.com/XfyV4sEl2g

"Между тем ВСУ зашли в н.п. Правдино в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ вошли в Калиновское Херсонскую область.

Также сегодня стало известно, что командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

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