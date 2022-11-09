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ВСУ вошли в Правдино Херсонской области

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Истинное, Среда 09 ноября 2022 21:01
ВСУ вошли в Правдино Херсонской области Фото: ВСУ вошли в Правдино Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские войска вошли в населенный пункт Правдино Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.

"Между тем ВСУ зашли в н.п. Правдино в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео из населенного пункта. На нем видны бойцы ВСУ и местные жители.

ВСУ вошли в Правдино Херсонской областиПравдино находится в 30 километрах от оккупированного Херсона.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ вошли в Калиновское Херсонскую область.

Также сегодня стало известно, что командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

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