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ВСУ говорят об освобождении села Брускинское в Херсонской области (видео)

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Брускинское, Четверг 10 ноября 2022 14:31
ВСУ говорят об освобождении села Брускинское в Херсонской области (видео) Фото: ВСУ сообщили об освобождении села Брускинское в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

По информации бойцов, они освободили село от оккупантов вчера, 9 ноября.

ВСУ говорят об освобождении села Брускинское в Херсонской области (видео)

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Отметим, что ВСУ продолжают свое контрнаступление в Херсонской области, пока россияне заявляют о так называемом "отступлении" на правый берег Днепра.

Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за сутки украинские бойцы взяли под контроль12 населенных пунктов в Херсонской области.

В общем на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

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