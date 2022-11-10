ВСУ говорят об освобождении села Брускинское в Херсонской области (видео)
Украинские военные сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
По информации бойцов, они освободили село от оккупантов вчера, 9 ноября.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Отметим, что ВСУ продолжают свое контрнаступление в Херсонской области, пока россияне заявляют о так называемом "отступлении" на правый берег Днепра.
Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за сутки украинские бойцы взяли под контроль12 населенных пунктов в Херсонской области.
В общем на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.
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