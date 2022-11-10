Просування на Південь. Як виглядає наступ ЗСУ на карті України

Після заяви російської сторони про виведення військ з правобережної частини Херсонської області надходять гарні новини з південного фронту. Сили оборони поступово займають населені пункти і дедалі ближче просуваються до Херсона.

Просування на Південь

Калинівське

Напередодні, 9 листопада, Збройні сили України зайшли до села Калинівське Херсонської області.

Фото: село Калинівське знаходиться на схід від Снігурівки (deepstatemap.live)

У мережі з'явилося відео, на якому військові встановлюють державний прапор . Один з бійців доповів про звільнення населеного пункту.

Правдине

Це село знаходиться за 30 кілометрів від Херсона. Вчора з'явилася інформація про те, що Сили оборони зайшли до населеного пункту.

Фото: село Правдине на підступах до Херсона (deepstatemap.live)

Також у соціальних мережах було опубліковано відео з бійцями ЗСУ та місцевими жителями.

Снігурівка

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо про ще більший успіх. Українські сили звільнили місто Снігурівка (Миколаївська область), яке до адміністративної реформи було районним центром.

Незважаючи на те, що Снігурівка знаходиться на відстані понад 50 кілометрів від Херсона, її звільнення відкриває плацдарм для подальшого просування у цьому напрямку.

Фото: визволення Снігурівки відкриває плацдарм для просування на Херсон (deepstatemap.live)

Також стало відомо, що Миколаїв уже готує допомогу для звільненого міста. Туди направлять фури з продуктами харчування, генератори та термінали Starlink.

Станом на вечір 10 листопада повідомляється про звільнення сіл Євгенівка та Бобровий Кут на схід від Снігурівки.

Брускинське

За інформацією військових, село Брускинське (Бериславський район, Херсонська область) було звільнено 9 листопада.

Фото: село Брускінське на Бериславському напрямі (deepstatemap.live)

Сьогодні з'явилося відеопідтвердження.

Киселівка

Збройні сили України взяли під контроль село Киселівка, що за 15 кілометрів від Херсона.

Військовий експерт Владислав Селезньов раніше пояснював, що це село знаходиться на трасі М14, яка з'єднує Миколаїв та Херсон. Тому його звільнення на тактичному рівні наближає деокупацію обласного центру.

Крім того, раніше у Киселівці противник зосереджував чимало сил. Від цього села до російської бази на аеродромі в Чорнобаївці вже менше 10 кілометрів. Більше того, контроль над Киселівкою дозволить відновити водопостачання Миколаєва, оскільки там знаходиться водозабір та насосні станції.

Фото: село Киселівка на підступах до Херсона (deepstatemap.live)

Борозенське

Ще один з відомих на даний момент звільнених населених пунктів. Інформацію про контроль над селом підтвердили бійці 1-ої окремої бригади спецназу ім. Івана Богуна.

Фото: село Борозенське на Бериславському напрямі (deepstatemap.live)

"Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь", - зазначили військові.

Фото: бійці бригади ім. Богуна у Борозенському (facebook.com/Bohun.Brigade)

Станіслав

На момент публікації матеріалу з'явилося відео підняття українського прапора у селі Станіслав (Херсонська область).

Фото: село Станіслав на півдні Херсонської області також звільнили (deepstatemap.live)

Загальні успіхи на Півдні

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з 1 жовтня 2022 року на Півдні вдалося звільнити територію площею майже 1400 квадратних кілометрів. Йдеться про понад 40 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ у глибину оборони супротивника становить до 36,5 км", - додав він.

За його словами, лише за вчора на напрямі Петропавлівка-Новорайськ вдалося просунутися на 7 кілометрів та взяти під контроль шість населених пунктів.

Зазначимо, на карті просування Сил оборони за 8, 9 та 10 листопада виглядає так:

Як реагує Україна на відступ росіян

Напередодні російське військове командування оголосило про відступ з Херсона та правобережної частини області за Дніпро. Президент України Володимир Зеленський застеріг від ейфорії та заявив, що це не подарунок чи жест доброї волі.

"Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, може, не так, як у новинах. Але треба розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Ми за все це боремося", - наголосив він.

Крім того, в недавньому інтерв'ю CNN президент наголосив, що просування на Херсонському напрямку продовжується в режимі інформаційної тиші.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов зазначає, що поки не можна підтвердити чи спростувати відступ росіян з Херсона. Проте втеча противника буде результатом дій наших військових, як це було на Харківщині та північних частинах України.

"Ми спостерігаємо за маневрами ворога. Справді, вони відбуваються у певній частині. Вони (російські війська, - ред.) переміщують озброєння, техніку та підрозділи, але при цьому ще залишаються сили і на правому березі. У будь-якому разі триває військова операція, умови та напрями якої ми не розголошуємо", - додала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, противник може відступити з Херсона, оскільки йому потрібна оперативна пауза для поповнення резервів та навчання мобілізованих. При цьому не виключено, що росіяни спробують перетворити його на "місто смерті", попередньо його замінувавши, а потім розстрілявши з артилерії з лівого берега Дніпра.

Що може бути далі

Опитані РБК-Україна військові експерти вважають, що російські війська після відступу більше не повернуться до Херсона.

"Вони вирішили бігти, розуміючи, що, як кажуть російські експерти та пропагандисти, що це може бути підготовка до великого повернення, - ні, жодного повернення не буде. Ресурсу немає, він весь нівельований, тому вони бігтимуть на лівий берег, щоб формувати там оборону", - зазначив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

При цьому, на думку експерта Владислава Селезньова, відступ буде не простим для росіян і на них чекають пекельні тижні. Хоча б тому, що українська артилерія продовжить працювати по понтонних переправах та мостах, а передові підрозділи ворога "будуть гарантовано знищені".

"Думаю, щонайменше найближчі пару тижнів будуть пекельними, як у плані роботи для українських артилеристів, так і в плані втрат для російських окупантів", - додав він.

Щодо перспектив звільнення лівобережної частини, то тут усе залежатиме від ситуації в Запорізькій області, оскільки після звільнення Херсона українські сили не підуть на негайне форсування Дніпра.

"Саме звільнення Запорізької області - це ключ до звільнення всього півдня. Як лівобережної частини Херсонської області, південної частини Донецької, так і тимчасово окупованого Криму. Надалі саме події у Запорізькій області формуватимуть сценарії, що стосуватимуться лівобережжя Дніпра. Я впевнений, що це відбуватиметься не раніше 2023 року", - наголосив у коментарі РБК-Україна Олександр Коваленко.