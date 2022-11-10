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Николаев готовит гуманитарную помощь для освобожденной Снигиревки: что направят

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Четверг 10 ноября 2022 13:35
Николаев готовит гуманитарную помощь для освобожденной Снигиревки: что направят Фото: Николаев готовит гуманитарную помощь для освобожденной Снигиревки (Getty (Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины сообщили об освобождении Снигиревки Николаевской области. Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь населенному пункту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

По словам Кима, Николаев, в качестве гуманитарной помощи, планирует отправить:

  • пищу;
  • терминалы Starlink;
  • генераторы.

"Будем ждать официальных сообщений от ВСУ. От себя скажу, что представители власти района недалеко. Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, Starlink, генераторами. Сразу будем отправлять помощь людям, которые находились в оккупации длительное время. Я тоже хочу с вами всем поделиться, но должен ждать официального подтверждения, но я знаю, что все хорошо. Думаю, завтра утром отправим помощь", - заявил Ким.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки. Воины обнародовали видео из населенного пункта.

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