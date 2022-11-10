Николаев готовит гуманитарную помощь для освобожденной Снигиревки: что направят

По словам Кима, Николаев, в качестве гуманитарной помощи, планирует отправить:

пищу;

терминалы Starlink;

генераторы.

"Будем ждать официальных сообщений от ВСУ. От себя скажу, что представители власти района недалеко. Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, Starlink, генераторами. Сразу будем отправлять помощь людям, которые находились в оккупации длительное время. Я тоже хочу с вами всем поделиться, но должен ждать официального подтверждения, но я знаю, что все хорошо. Думаю, завтра утром отправим помощь", - заявил Ким.