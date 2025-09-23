Премьер Канады о возможной отправке миротворцев в Украину: увидим, какой будет структура

"В Украине остается еще много делать перед тем, как удастся прекратить убийства и вступят в силу гарантии безопасности. Но, учитывая предыдущий опыт, уже известно - и США это признают, - что гарантии безопасности, подписанные Путиным, ничего не стоят", - сказал Карни.

Премьер подчеркнул, что Канада сейчас очень активно поддерживает Украину в рамках "коалиции решительных".

"Посмотрим, какой будет структура", - ответил Карни на вопрос о потенциальном развертывании в Украине канадских миротворцев.

Он также добавил, что в рамках операции в Латвии сейчас находятся сотни канадских военнослужащих, готовых оборонять восточный фланг НАТО.