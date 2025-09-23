Прем'єр Канади про можливу відправку миротворців до України: побачимо, якою буде структура

Канада наразі не може точно сказати, чи відправлятиме свої війська в Україну після завершення війни з Росією. Потрібно знати, якою буде структура.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час участі у заході Ради із закордонних справ у Нью-Йорку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"В Україні залишається ще багато робити перед тим, як вдасться припинити вбивства й набудуть чинності гарантії безпеки. Але, зважаючи на попередній досвід, вже відомо - й США це визнають, - що безпекові гарантії, підписані Путіним, нічого не варті", - сказав Карні.
Прем'єр наголосив, що Канада наразі дуже активно підтримує Україну в рамках "коаліції рішучих".
"Побачимо, якою буде структура", - відповів Карні на запитання про потенційне розгортання в Україні канадських миротворців.
Він також додав, що в рамках операції у Латвії наразі перебувають сотні канадських військовослужбовців, готових обороняти східний фланг НАТО.
Нагадаємо, у серпні "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.
Зокрема, у Німеччині заявили, що не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні, а Велика Британія прямо наголосила на готовності направити війська вже в перший тиждень після набуття чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.
Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти.
Бельгія також готова відправити свої війська в Україну в рамках миротворчої місії після закінчення війни з Росією.
Туреччина в межах гарантій безпеки теж допускає відправку військових до України.
Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що його країна не відправлятиме війська в Україну.
Речник уряду Греції Павлос Марінакіс також повідомив, що країна "допоможе в такій справі, але не військами".
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що передчасно обговорювати відправку військ в Україну. За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки і роль європейських країн.
Італія, Польща та Румунія не мають намірів направляти свої війська до України, навіть у межах гарантій безпеки після можливого припинення вогню
Водночас президент України Володимир Зеленський хоче бачити в Україні військовий контингент "великих держав".
За його словами, є очікувані та дуже неочікувані країни, які готові відправити свої війська в Україну.