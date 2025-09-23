UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Прем'єр Канади про можливу відправку миротворців до України: побачимо, якою буде структура

Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канада наразі не може точно сказати, чи відправлятиме свої війська в Україну після завершення війни з Росією. Потрібно знати, якою буде структура.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час участі у заході Ради із закордонних справ у Нью-Йорку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"В Україні залишається ще багато робити перед тим, як вдасться припинити вбивства й набудуть чинності гарантії безпеки. Але, зважаючи на попередній досвід, вже відомо - й США це визнають, - що безпекові гарантії, підписані Путіним, нічого не варті", - сказав Карні.

Прем'єр наголосив, що Канада наразі дуже активно підтримує Україну в рамках "коаліції рішучих".

"Побачимо, якою буде структура", - відповів Карні на запитання про потенційне розгортання в Україні канадських миротворців.

Він також додав, що в рамках операції у Латвії наразі перебувають сотні канадських військовослужбовців, готових обороняти східний фланг НАТО.

Відправка військ в Україну

Нагадаємо, у серпні "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Зокрема, у Німеччині заявили, що не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні, а Велика Британія прямо наголосила на готовності направити війська вже в перший тиждень після набуття чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти.

Бельгія також готова відправити свої війська в Україну в рамках миротворчої місії після закінчення війни з Росією.

Туреччина в межах гарантій безпеки теж допускає відправку військових до України.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що його країна не відправлятиме війська в Україну.

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс також повідомив, що країна "допоможе в такій справі, але не військами".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що передчасно обговорювати відправку військ в Україну. За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки і роль європейських країн.

Італія, Польща та Румунія не мають намірів направляти свої війська до України, навіть у межах гарантій безпеки після можливого припинення вогню

Водночас президент України Володимир Зеленський хоче бачити в Україні військовий контингент "великих держав".

За його словами, є очікувані та дуже неочікувані країни, які готові відправити свої війська в Україну.

