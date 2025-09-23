Прем'єр Канади про можливу відправку миротворців до України: побачимо, якою буде структура

"В Україні залишається ще багато робити перед тим, як вдасться припинити вбивства й набудуть чинності гарантії безпеки. Але, зважаючи на попередній досвід, вже відомо - й США це визнають, - що безпекові гарантії, підписані Путіним, нічого не варті", - сказав Карні.

Прем'єр наголосив, що Канада наразі дуже активно підтримує Україну в рамках "коаліції рішучих".

"Побачимо, якою буде структура", - відповів Карні на запитання про потенційне розгортання в Україні канадських миротворців.

Він також додав, що в рамках операції у Латвії наразі перебувають сотні канадських військовослужбовців, готових обороняти східний фланг НАТО.