Самолет, 45 крылатых ракет, 4 вертолета и 650 оккупантов: Генштаб назвал потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине (Getty Images)

По данным на утро вторника, 1 ноября, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 72470 военных. Кроме того, удалось сбить 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.