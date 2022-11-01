Самолет, 45 крылатых ракет, 4 вертолета и 650 оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
По данным на утро вторника, 1 ноября, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 72470 военных. Кроме того, удалось сбить 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Украинские военные отмечают, что наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 72470 (+650);
- танков - 2698 (+12);
- боевых бронированных машин - 5501 (+16);
- артиллерийских систем - 1730 (+2);
- РСЗО - 383 (+0);
- средства ПВО - 197 (+0);
- самолетов - 276 (+1);
- вертолетов - 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1415 (+2);
- крылатые ракеты - 397 (+45);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4143 (+15);
- специальная техника - 154 (+0).
Как сообщалось, военные Воздушных сил ВСУ в ночь на 1 ноября уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе над Днепропетровской областью.
Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрел подвергся частному сектору.
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