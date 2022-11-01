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ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области (видео)

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 15:19
ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области (видео) Фото: ВСУ уничтожили танк и БМП кафиров в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Николаевским десантникам удалось уничтожить танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"В одном из районов Донецкой области, воины-артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины уничтожили танк и боевую машину пехоты противника", - говорится в сообщении.

Десантники сообщили, что танк российских оккупантов был уничтожен противотанковыми средствами, а БМП - огнем артиллерии.

Напомним, что ранее украинские десантники уничтожили российский БТР ударами по артиллерии и дрону.

Также украинские военные уничтожили склад боеприпасов с "кадыровцами" в Луганской области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

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