Оккупанты ночью атаковали Полтаву "Шахедами": есть разрушения (фото)
В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Полтаву беспилотниками "Шахед". Вследствие ударов повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Ночью Полтавскую область атаковали четыре беспилотника. Обломки упали на складские помещения в Полтаве, в результате чего возник пожар.
При этом в течение следующего часа в этот же район попали еще 3 дрона-камикадзе. Общая площадь пожара составила 3600 квадратных метров.
Пожар уже ликвидирован.
Напомним, этой ночью российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.
Также ночью враг атаковал Николаев, запустив по городу четыре ракеты. Есть погибшие и пятеро раненых.
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