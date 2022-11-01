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Оккупанты ночью атаковали Полтаву "Шахедами": есть разрушения (фото)

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Полтава, Вторник 01 ноября 2022 11:43
Оккупанты ночью атаковали Полтаву "Шахедами": есть разрушения (фото) Фото: Оккупанты ночью атаковали Полтаву Шахедами (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Полтаву беспилотниками "Шахед". Вследствие ударов повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Ночью Полтавскую область атаковали четыре беспилотника. Обломки упали на складские помещения в Полтаве, в результате чего возник пожар.

При этом в течение следующего часа в этот же район попали еще 3 дрона-камикадзе. Общая площадь пожара составила 3600 квадратных метров.

Пожар уже ликвидирован.

Напомним, этой ночью российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.

Также ночью враг атаковал Николаев, запустив по городу четыре ракеты. Есть погибшие и пятеро раненых.

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