Готовил взрывы на железной дороге под Одессой. Задержан российский агент с 3 кг тротила
СБУ задержала диверсанта российской военной разведки, готовившего взрывы на Одесской железной дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Одесской области задержан агент ГРУ", - говорится в сообщении.
Среди изъятого у злоумышленника - более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели.
Агент РФ собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.
"Полученную информацию планировал передать военной разведке РФ для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении", - добавляют в СБУ.
Для выполнения вражеской задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.
Для конспирации российский агент постоянно менял облик и каналы связи со своим российским "куратором". Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.
Ранее в Донецкой области на закладке взрывчатки задержали диверсанта так называемой "ДНР". Он пытался взорвать подстанцию на железной дороге.
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