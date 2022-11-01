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Готовил взрывы на железной дороге под Одессой. Задержан российский агент с 3 кг тротила

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 10:42
Готовил взрывы на железной дороге под Одессой. Задержан российский агент с 3 кг тротила Фото: СБУ задержала российского агента, готовившего диверсии на железной дороге под Одессой (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала диверсанта российской военной разведки, готовившего взрывы на Одесской железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Одесской области задержан агент ГРУ", - говорится в сообщении.

Среди изъятого у злоумышленника - более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели.

Агент РФ собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

"Полученную информацию планировал передать военной разведке РФ для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении", - добавляют в СБУ.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.

Для конспирации российский агент постоянно менял облик и каналы связи со своим российским "куратором". Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

Ранее в Донецкой области на закладке взрывчатки задержали диверсанта так называемой "ДНР". Он пытался взорвать подстанцию на железной дороге.

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