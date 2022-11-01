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ООН, Турция и Украина на 2 ноября не планировали движение судов по зерновому коридору

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Анкара, Вторник 01 ноября 2022 18:47
ООН, Турция и Украина на 2 ноября не планировали движение судов по зерновому коридору Фото: ООН, Турция и Украина не планировали движение судов по зерновому коридору (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по зерновому коридору в Черном море на 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совместного координационного центра (СКЦ).

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы.

В СКЦ также отметили, что приостановка движения кораблей в рамках "зерновой сделки" 2 ноября является временной мерой. Инспекторы ООН и Турции за сегодня провели 36 проверок отбывающих судов. Команды поднялись на борт еще двух судов, но процесс был приостановлен. Все отчеты об инспекциях переданы российской и украинской делегациям.

Ранее стало известно, что за два дня по "зерновому коридору" в оба направления прошли 17 судов, из них два направились в украинские порты под загрузку.

Напомним, недавно РФ заявила, что "временно приостановила свое участие в "зерновом соглашении". Москва объяснила свой шаг так называемым "терактом" в Севастопольской бухте, объявив, что якобы целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота РФ, которые привлечены в обеспечении безопасности "зернового коридора".

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