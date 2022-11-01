Россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников, - Генштаб

Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области. ВСУ удалось сбить два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Shahed-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;

на Бахмутском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опросное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

на Запорожском направлении – по всему спектру артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.

Авиация сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражение оказались 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.