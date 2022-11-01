В МИД призывали отозвать приглашение Путину на саммит G20 и исключить Россию
В связи с тем, что президент РФ Владимир Путин публично признал, что отдал приказ о массированном ракетном ударе по Украине 31 октября, его приглашение на саммит G20 должно быть отозвано, а Россия исключена из "группы двадцати".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николенко.
"Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия - исключена из Группы двадцати", - говорится в сообщении.
Саммит G20
Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира. При этом президент России Владимир Путин также принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что массированный ракетный удар 31 октября, по территории Украины можно считать ответом на недавнюю ситуацию в оккупированном Севастополе.
Напомним, армия РФ атаковала украинские города ракетами около 7 утра 31 октября. В частности, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры. Все подробности массированного обстрела со стороны России 31 октября - читайте в подборке РБК-Украина.
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