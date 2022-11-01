Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным по "зерновому соглашению"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которого цитирует "Анадолу".

"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновому соглашению", - пишут СМИ, цитируя слова Чавушоглу."

Что происходит

Напомним, недавно РФ заявила, что "временно приостановила свое участие в "зерновом соглашении". Москва объяснила свой шаг так называемым "терактом" в Севастопольской бухте, объявив, что якобы целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота РФ, которые привлечены в обеспечении безопасности "зернового коридора".

На что ответил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина продолжает выполнять условия соглашения, которое наша страна подписала с Организацией Объединенных Наций и Турцией и призвал "успокоить Россию".

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия колеблется и блокирует работу "зернового коридора", поскольку не получила возможности экспортировать свое зерно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.