Ощутимо похолодает. Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие дни дождей в Украине и Киеве не будет, днем местами до +18. Правда такая погода продлится недолго, похолодания стоит ждать уже во второй половине недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
Что завтра?
Украина
2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается.
"Немного покапает - небольшой дождь - лишь ночью и утром на востоке, а днем в северных областях", - рассказала синоптик.
Щедрость осени на пеструю палитру продемонстрирует температура воздуха:
- на западе и юге +12...+18 градусов;
- на севере +8...+12 градусов;
- в центре +9...+14 градусов;
- на востоке +6...+11 градусов.
Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный или небольшой.
Киев
В столице в среду существенные осадки - вряд ли, разве что во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя.
"Ночью +3+6 градусов, завтра днем до +10, +11 градусов", - добавила Диденко.
Что в четверг?
Украина
3 ноября в Украине дождей станет больше, во второй половине недели - похолодает.
Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.
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