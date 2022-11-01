ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ощутимо похолодает. Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Новина українською →
Украина, Вторник 01 ноября 2022 16:23
Ощутимо похолодает. Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 2-3 ноября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни дождей в Украине и Киеве не будет, днем местами до +18. Правда такая погода продлится недолго, похолодания стоит ждать уже во второй половине недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Что завтра?

Украина

2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается.

"Немного покапает - небольшой дождь - лишь ночью и утром на востоке, а днем ​​в северных областях", - рассказала синоптик.

Щедрость осени на пеструю палитру продемонстрирует температура воздуха:

  • на западе и юге +12...+18 градусов;
  • на севере +8...+12 градусов;
  • в центре +9...+14 градусов;
  • на востоке +6...+11 градусов.

Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный или небольшой.

Киев

В столице в среду существенные осадки - вряд ли, разве что во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя.

"Ночью +3+6 градусов, завтра днем ​​до +10, +11 градусов", - добавила Диденко.

Что в четверг?

Украина

3 ноября в Украине дождей станет больше, во второй половине недели - похолодает.

Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне