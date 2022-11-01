Ощутимо похолодает. Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни дождей в Украине и Киеве не будет, днем местами до +18. Правда такая погода продлится недолго, похолодания стоит ждать уже во второй половине недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Что завтра?

Украина

2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается.

"Немного покапает - небольшой дождь - лишь ночью и утром на востоке, а днем ​​в северных областях", - рассказала синоптик.

Щедрость осени на пеструю палитру продемонстрирует температура воздуха:

на западе и юге +12...+18 градусов;

на севере +8...+12 градусов;

в центре +9...+14 градусов;

на востоке +6...+11 градусов.

Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный или небольшой.

Киев

В столице в среду существенные осадки - вряд ли, разве что во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя.

"Ночью +3+6 градусов, завтра днем ​​до +10, +11 градусов", - добавила Диденко.

Что в четверг?

Украина

3 ноября в Украине дождей станет больше, во второй половине недели - похолодает.