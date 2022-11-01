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Уоллес назвал причину провала российского блицкрига в Украине

Новина українською →
Лондон, Вторник 01 ноября 2022 20:42
Уоллес назвал причину провала российского блицкрига в Украине Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Молниеносное российское вторжение в Украину провалилось потому, что оккупационные войска не обеспечили себе нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которого цитирует The Guardian.

Сообщается, что Уоллес заявил об этом на комитете по международным отношениям и обороне в британском парламенте.

"Россияне потерпели неудачу, имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, но у них не было ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на их бронетехнике, которую "Джавелины" просто разобрали. И при всей своей массе они не могли двигаться дальше", - отметил он.

Он также прокомментировал то, как война в Украине изменит планирование НАТО.

"В холодной войне у каждого из нас были определены свои места, мы все знали, в какой части немецкой границы мы будем развернуты. На самом деле, все свелось к таким деталям, что пилоты знали цели для своего рода "Дня Д". Я не ожидаю, что у нас будет такая же детализация, но это означает, что НАТО должно прояснить, в чем заключается общий военный план и какую роль в нем играет Великобритания", - добавил Уоллес.

Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании пообещало российскому президенту Владимиру Путину "серьезные последствия" в случае ядерного удара по Украине.

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