ВСУ продвинулись к востоку от Купянска и отбили атаки на Бахмут: карты боев ISW

Украинские военные продвинулись к востоку от Купянска Харьковской области и отбили атаки на Бахмут Донецкой области. Кроме того, ВСУ продолжали контрнаступательные операции на линии "Сватово - Кременная", а оккупанты продолжают строить оборону на Херсонском направлении.

Линия восток Харьковской области - запад Луганской области

Оккупанты утверждают, что украинские войска вели контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области 30 и 31 октября. Генштаб Украины, в частности, заявил, что российские войска атаковали Николаевку и Новоселовское, примерно в 30 км к северо-западу от Сватово, что указывает на то, что украинские войска продвинулись к востоку от района Купянска.

Российские источники утверждают, что 30 и 31 октября украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии "Сватово - Кременная". В Генштабе Украины 31 октября отметили, что российские войска обстреляли площадь (15 км к северо-западу от Кременной), указывая на то, что украинские войска продолжают наступление в направлении трассы R66 "Святово - Кременная" к северу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаку российских войск на Белогоровку, в 10 км к югу от Кременной. 31 октября оккупанты заявили, что украинские диверсионно-разведывательные группы прощупывают позиции российской обороны в районе Белогоровки.

Херсонская область

Российские силы продолжали оборонительные операции в Херсонской области 30 и 31 октября. Украинские военные источники сообщили, что российские войска ведут дистанционное минирование районов вблизи линии фронта в Херсонской области, эвакуируют военное имущество на восточный берег реки Днепр и переформировывают части (вероятно, добавление вновь мобилизованных резервистов для воссоздания боевых частей).

Российские источники дополнительно заявили 31 октября, что российские войска занимают инженерные позиции к северо-западу от Херсона и готовятся там к оборонительным действиям. На снимках из социальных сетей видно, что оккупанты устанавливают колючую проволоку для укрепления оборонительных позиций к северу от Херсона в Чернобаевке и к западу от Херсона в Белозерке.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в Херсонской области 30 и 31 октября. Российские источники сообщали, что украинские войска пытались прорвать российские позиции в Бериславском районе. Видео, опубликованное 30 октября, как сообщается, показывает, как украинские силы разминируют российские мины в неустановленном районе Херсонской области, что свидетельствует о продолжающихся попытках Украины продвинуться на территорию, удерживаемую Россией.

Сообщается, что украинская кампания по перехвату наносит ущерб российским силам, которые перебрасываются через Днепр. Оперативное командование Украины "Юг" сообщило 31 октября, что огнем украинских войск были уничтожены две баржи, которые российские войска использовали для переброски российских войск с западного (правого) берега на восточный (левый) берег возле Антоновского моста в неустановленное время на прошлой неделе. Южное оперативное командование Украины дополнительно сообщило, что 30 октября украинские силы провели 156 огневых вылетов и нанесли удары по двум российским складам боеприпасов в Бериславском и Баштанском районах.

Донбасс

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаки российских войск на сам Бахмут, Яковлевку (16 км к северо-востоку от Бахмута), Бахмутское (10 км к северо-востоку от Соледар) и Майорск (20 км к югу от Бахмута) с 30 по 31 октября. Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска провели серию безуспешных наземных атак на северной, северо-западной и юго-западной окраинах Донецка 30 и 31 октября.

Российские силы, вероятно, инициировали контрнаступление на линии "Павловка-Угледар", пытаясь окружить украинские силы вблизи линии фронта 2014 года в районе Угледар, но вряд ли это наступление поможет российским войскам занять значительные территории за линиями, которые существовали в течение последних восьми лет.