СБУ объявила подозрение псевдоголове Херсонского "морпорта РФ" и еще двум предателям
Служба безопасности объявила подозрение так называемому "главе" Херсонского "морпорта РФ". Он помогал врагу переправлять боеприпасы на правый берег Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, речь идет о руководителе созданного агрессором "государственного унитарного предприятия "Херсонский морской торговый порт".
Известно, что он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов РФ для оккупационной группировки на правом берегу Днепра, а для этого предоставлял плавсредства предприятия, которые использовались при строительстве переправ через Днепр.
Также он участвовал в разграблении захваченных предприятий воднотранспортной отрасли области для передачи похищенного РФ.
Следствие установило, что злоумышленником является бывший чиновник "Укрводдороги", который в июне этого года добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды оккупационной администрации Херсона.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УК,
Кроме того, в Херсонской области зафиксировали и предательскую деятельность назначенного захватчиками "главы" поселка Миролюбовка, который с начала оккупации помогал россиянам. Он предоставлял им информацию об участниках АТО и украинских правоохранителях.
Также предатель водил окупантов местностью, тем самым помогая им формировать логистику.
Вместе с тем, еще одну коллаборантку разоблачили в Луганской области. Ею оказалась бывшая директор гимназии в Беловодске, которая добровольно согласилась возглавить местный лицей, подчиненный оккупантам "ЛНР".
По указанию врага она организовала "учебный процесс" с использованием российских "учебников" и "методичек", а педагогов направила на "переподготовку" в РФ.
Также предательница агитировала детей поддержать оккупантов и в дальнейшем присоединяться к их рядам, а для распространения прокремлевской пропаганды она призвала к созданию в захваченных школах ячеек так называемой "Юнармии" РФ.
Отмечено, что СБУ уже установила места нахождения всех трех злоумышленников.
Напомним, недавно в Житомире объявили подозрение сотруднице лицея. Она оправдывала российскую агрессию и вторжение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .