СБУ объявила подозрение псевдоголове Херсонского "морпорта РФ" и еще двум предателям

Служба безопасности объявила подозрение так называемому "главе" Херсонского "морпорта РФ". Он помогал врагу переправлять боеприпасы на правый берег Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, речь идет о руководителе созданного агрессором "государственного унитарного предприятия "Херсонский морской торговый порт".

Известно, что он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов РФ для оккупационной группировки на правом берегу Днепра, а для этого предоставлял плавсредства предприятия, которые использовались при строительстве переправ через Днепр.

Также он участвовал в разграблении захваченных предприятий воднотранспортной отрасли области для передачи похищенного РФ.

Следствие установило, что злоумышленником является бывший чиновник "Укрводдороги", который в июне этого года добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды оккупационной администрации Херсона.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УК,

Кроме того, в Херсонской области зафиксировали и предательскую деятельность назначенного захватчиками "главы" поселка Миролюбовка, который с начала оккупации помогал россиянам. Он предоставлял им информацию об участниках АТО и украинских правоохранителях.

Также предатель водил окупантов местностью, тем самым помогая им формировать логистику.

Вместе с тем, еще одну коллаборантку разоблачили в Луганской области. Ею оказалась бывшая директор гимназии в Беловодске, которая добровольно согласилась возглавить местный лицей, подчиненный оккупантам "ЛНР".

По указанию врага она организовала "учебный процесс" с использованием российских "учебников" и "методичек", а педагогов направила на "переподготовку" в РФ.

Также предательница агитировала детей поддержать оккупантов и в дальнейшем присоединяться к их рядам, а для распространения прокремлевской пропаганды она призвала к созданию в захваченных школах ячеек так называемой "Юнармии" РФ.

Отмечено, что СБУ уже установила места нахождения всех трех злоумышленников.