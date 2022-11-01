Помощник госсекретаря США находится с визитом в Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 1 по 2 ноября находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

В ведомстве отмечают, что цель визита - подчеркнуть дальнейшую поддержку Украины, которая защищает свою свободу в войне с Россией.

В ходе визита Донфрид проведет встречи с украинскими министрами, сотрудниками Офиса президента, чтобы обсудить текущие усилия США по предоставлению оборонной и энергетической помощи Украине, а также дальнейшее восстановление нашей страны.

Сотрудница Госдепа встретится с лидерами гражданского общества, чтобы обсудить вопрос дальнейшей помощи украинскому народу в реализации его устремлений.