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Помощник госсекретаря США находится с визитом в Украине

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 15:39
Помощник госсекретаря США находится с визитом в Украине Фото: Карен Донфрид, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии (flickr by German Marshall Fund)
Автор: Иван Носальский

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 1 по 2 ноября находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

В ведомстве отмечают, что цель визита - подчеркнуть дальнейшую поддержку Украины, которая защищает свою свободу в войне с Россией.

В ходе визита Донфрид проведет встречи с украинскими министрами, сотрудниками Офиса президента, чтобы обсудить текущие усилия США по предоставлению оборонной и энергетической помощи Украине, а также дальнейшее восстановление нашей страны.

Сотрудница Госдепа встретится с лидерами гражданского общества, чтобы обсудить вопрос дальнейшей помощи украинскому народу в реализации его устремлений.

Ранее мы сообщали, что, по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Украина надеется на помощь США в вопросе изменения позиции Израиля по поставках оружия для ВСУ.

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