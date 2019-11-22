Підозра Садовому та віче на Майдані: новини за 21 листопада

Садовому оголосили підозру

У четвер, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чиновникам Львівської міської ради за земельні схеми, серед яких мер Андрій Садовий. Повідомляється, що зловживання чиновників під час операцій з землею на території Рясне-Руської Львівської області, завдали шкоди громадянам і державі на суму 93,5 млн гривень.

Прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід Садовому у вигляді застави в розмірі 50 млн гривень

Наєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому"

Колишній народний депутат Мустафа Наєм заявив, що його призначили заступником генерального директора "Укроборонпрому". Про це він повідомив на брифінгу до Дня гідності та свободи, передає кореспондент РБК-Україна.

На брифінгу у Найема запитали, чи правда, що він тепер має відношення до "Укроборонпрому". Він підтвердив цю інформацію.

Оприлюднено вирок і указ про помилування Іванісова

У мережі оприлюднено вирок і указ про помилування нинішнього нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова. Документи опубліковано в Telegram-каналі юриста Андрія Портнова. Зокрема, Портнов опублікував вирок Іванісову, яким він був засуджений за статтями 117 і 118 Кримінального кодексу україни (1960 року). Йдеться про групове зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що рішення про виключення народного депутата Іванісова з фракції вже прийнято.

У Гаазькому суді почалися перші слухання у справі "Україна проти Росії"

Арбітражний суд у Гаазі сьогодні, 21 листопада, почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські кораблі в Керченській протоці.

Гаазький трибунал почав розгляд позову України щодо порушення Росією Міжнародної конвенції з морського права під час захоплення українських кораблів та моряків у Керченській протоці. Україна вимагає від Росії компенсації за незаконні дії.

КСУ визнав неконституційним закон Зеленського про уповноважених Ради

Конституційний суд України визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про уповноважених Верховної ради. Про це йдеться в повідомленні КСУ.

КСУ дійшов висновку, що запропоновані законопроектом зміни передбачають введення нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за дотриманням конституційних прав і свобод.

У російському уряді уточнили терміни запуску "Північного потоку-2"

Російський газопровід "Північний потік - 2" зможе почати працювати в середині 2020 року. Про це сказав журналістам заступник голови уряду РФ Дмитро Козак, повідомляють російські ЗМІ.

Також в Росії відреагували на можливості введення санкцій США проти "Північного потоку-2".

НАБУ відкрило кримінальну справу стосовно Грицака

Національне бюро розслідувань України (НАБУ) відкрило кримінальну справу стосовно колишнього голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака на вимогу суду. Кваліфікацію справи не розголошують.

Раніше НАБУ розпочало досудове розслідування щодо Василя Грицака. Грицака звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою).

У Росії назвали проблемою України поганий стан переданих кораблів

Федеральна служба безпеки (ФСБ) назвала проблемою України поганий стан переданих після російського полону кораблів. У ФСБ заявили, що українська сторона за час переходу від Криму до Очакова могла "угробити" кораблі. У РФ вважають, що кораблі були в нормальному стані. це повідомляють РосЗМІ.

Як повідомлялося раніше, після огляду повернутих кораблів з'ясувалося, що росіяни вкрали майно моряків, з катерів винесли вогнегасники, ліхтарі освітлення і навіть унітази.

Україна подала апеляцію по справі Марківа

Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Раніше суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

У Києві на Майдані пройшло багатотисячне віче: фото і відео

У Києві в четвер, 21 листопада, згадували загиблих на Майдані під час Революції Гідності в 2014 році і протестували проти розведення військ на Донбасі. У День Гідності і Свободи близько п'яти тисяч людей вийшли в центр столиці на віче "У нас є гідність".

Активісти вимагали припинення розведення військ, а також зупинку реалізації "формули Штайнмайєра" (фото, відео).

Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева звернулася до суду з нахабним проханням

Винуватиця ДТП у Харкові Олена Зайцева звернулася до Верховного суду з проханням скасувати вирок або пом'якшити його до 5 років умовного покарання замість 10 за ґратами. Також харків'янка хоче домогтися перерахування виплат моральної компенсації сім'ям жертв аварії. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила журналіст Тетяна Доцяк.

Зима скоротиться на місяць: експерт попередила про зміни клімату в Україні

В Україні спостерігаються швидкі темпи потепління і через це до кінця століття зима скоротиться на місяць. Про це розповіла експерт з метеорології і кліматології Віра Балабух.

Вона повідомила, що за умови стабільного підвищення температури через 100 років холодний період скоротиться на 32 дні. Крім того, зима не буде такою холодною, як була раніше.