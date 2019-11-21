У Росії назвали проблемою України поганий стан переданих кораблів

Фото: украинские корабли (mil.in.ua)

Українська сторона за час переходу від Криму до Очакова нібито сама могла "угробити" катери

Федеральна служба безпеки (ФСБ) назвала проблемою України, якщо українська сторона за час переходу від Криму до Очакова змогла нібито "угробити" кораблі. Про це повідомляють росЗМІ.

У РФ вважають, що кораблі були в нормальному стані.

"Військові судна були передані Україні в нормальному стані, про що свідчить відеозапис", - заявили в ФСБ.

Опубліковано Анатолієм Матіосом Середа, 20 листопада 2019 р.

Фото: передані кораблі (facebook.com/MatiosAnatolii)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після огляду катерів зазначив, що на катерах не вистачає деякого обладнання, а також частини озброєння. Україна буде з цього питання звертатися до Росії.

У Міністерстві оборони України повідомляли, що з українських кораблів "Яни Капу", "Нікополь", "Бердянськ", які після річного полону повернулися в Україну, були демонтовані деякі засоби зв'язку та навігаційне обладнання.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові захопили кораблі ВМС України "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу", які намагалися пройти з Одеси в Маріуполь. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили в окуповану Керч, потім в Сімферополь, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону.